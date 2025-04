OL : Tolisso espère que les Anglais détesteront Rayan Cherki

L’OL a rendez-vous à Old Trafford ce jeudi soir pour affronter Manchester United dans le cadre du quart de finale retour de Ligue Europa. Buteur à l’aller (2-2), Rayan Cherki sera surveillé comme du lait sur le feu par les Red Devils et même observé par les supporters anglais. Ces derniers ont plus ou moins découvert le milieu de terrain des Gones la semaine passée, ce qui amuse Corentin Tolisso en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Ils n’ont pas trop regardé le foot ces derniers mois, sourit le milieu de terrain. Rayan fait des choses qui tournent sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Au-delà de ça, il est plus que performant au niveau des statistiques, il marque, fait des passes décisives. C’est bien pour nous. J’espère que les Anglais connaîtront encore plus Rayan Cherki et qu’ils le détesteront encore plus.» Le message est passé.