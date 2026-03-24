Atlético de Madrid : Orlando City annonce l’arrivée d’Antoine Griezmann

Voilà un transfert que peu de monde avait vu venir. À 35 ans, Antoine Griezmann a décidé de quitter l’Atlético de Madrid pour vivre son rêve américain. Ce n’est pas si surprenant, puisque l’attaquant tricolore a pris de l’âge et n’est plus aussi impressionnant que par le passé. Malgré tout, le natif de Mâcon a toujours conservé la confiance et le respect de Diego Simeone et des Colchoneros. Alors que son bail devait prendre fin en juin 2027, il a finalement stoppé l’aventure avant.

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Rappelons d’ailleurs qu’il a prolongé le 2 juin dernier, après un long feuilleton. «Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético a prolongé d’une saison son contrat avec le club, qui expire en 2026. Antoine Griezmann et l’Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour renouveler le contrat du joueur français jusqu’au 30 juin 2027», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Quelques mois plus tard, Grizi a donc décidé de prendre un nouveau départ. Tout est allé très vite. Le 24 février, The Athletic a révélé que le champion du monde 2018 était en discussions avancées avec Orlando City.

Grizi va vivre son rêve américain

Dans la foulée, l’Atlético de Madrid n’a pas caché sa surprise, tout en rappelant que l’attaquant était toujours sous contrat. Diego Simeone, lui, a été moins fermé. « J’espère qu’il choisira ce qui est le mieux pour lui, et ce qu’il souhaite vraiment, il mérite d’avoir ce qu’il désire.» Et ce que le Français désirait, c’était aller vivre son rêve américain. Grand fan de David Beckham, Griezmann n’a jamais caché son souhait de suivre les traces de son idole en Major League Soccer. Il va pouvoir le faire en Floride. Orlando a officialisé son arrivée pour l’été 2026.

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«L’Orlando City SC a annoncé aujourd’hui avoir recruté Antoine Griezmann, icône mondiale du football et vainqueur de la Coupe du monde de la FIFA 2018, en provenance de l’Atlético de Madrid, club de la Liga espagnole. L’attaquant français a signé un contrat avec le club qui prendra effet en juillet 2026 et s’étendra jusqu’à la saison 2027-2028, avec une option pour la saison 2028-2029. Griezmann rejoindra les Lions en tant que joueur désigné dès l’ouverture du mercato d’été de la Major League Soccer en juillet, sous réserve de la réussite des examens médicaux et de la réception de son certificat de transfert international et de son visa P-1», annonce le club floridien. Après deux passages à l’Atlético, Antoine Griezmann quitte donc Madrid et l’Espagne, où il a fait toute sa carrière professionnelle.