Bafétimbi Gomis prolonge à Al-Hilal

Il avait quitté la Turquie et Galatasaray en 2018, à 32 ans, et rejoint l'Arabie Saoudite. Bafétimbi Gomis, 34 ans, a choisi de poursuivre l'aventure dans le golfe Persique puisqu'il vient de prolonger son contrat de deux ans au Al-Hilal FC. L'attaquant français, passé par l'AS Saint-Etienne, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, est désormais lié au club de Riyad jusqu'en juin 2022, et dispose d'une option pour continuer une année supplémentaire.

Auteur de 35 buts et 6 passes décisives en 48 matches pour sa première saison (meilleur buteur du championnat d'Arabie Saoudite), «Bafé» Gomis a confirmé lors de sa deuxième année, sous les ordres de Razvan Lucescu. La natif de la Seyne-sur-Mer a inscrit 19 buts et délivré 4 passes décisives en 28 matches disputés cette saison. Il a remporté la Ligue des champions de l'AFC en 2019.