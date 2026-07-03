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Le Bayern Munich claque 55 M€ pour s’offrir Nathaniel Brown

Le Bayern Munich s’offre une nouvelle recrue avec Nathaniel Brown. Pour lui, les Bavarois n’ont pas hésité à casser leur tirelire.

Par Dahbia Hattabi
2 min.

Le Bayern Munich ne perd pas de temps cet été. Il y a peu, les pensionnaires de l’Allianz Arena se sont offerts les services d’Ismael Saibari pour un montant de 55 M€. Le profil du Marocain a tapé dans l’œil de la direction bavaroise, qui voyait en lui un renfort idéal au poste de milieu offensif. Sa belle Coupe du Monde 2026 avec les Lions de l’Atlas n’a fait que confirmer tout le bien que le club pensait déjà de lui. Après ce dossier, les Allemands se sont attaqués au transfert de Nathaniel Brown.

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Ils avaient déjà bien avancé leurs pions puisqu’ils avaient trouvé un accord verbal avec le latéral gauche de 23 ans au début du mois de juin. Le plus gros du chemin avait donc été fait entre le club munichois et le footballeur, auteur de 42 matches toutes compétitions confondues l’année dernière à l’Eintracht Francfort (38 titularisations) ainsi que de 6 buts et 4 passes décisives.

Les Bavarois misent sur Brown

Sélectionné pour la Coupe du Monde 2026, il a participé à 3 rencontres durant le tournoi. Toutes en tant que titulaire. Mais il n’a pas totalement impressionné, à l’image de son équipe. Après l’élimination de la Mannschaft, sortie en 1/16e de finale du Mondial par le Paraguay, le Bayern Munich a accéléré pour boucler ce dossier. A son retour des Etats-Unis, le joueur a fait un crochet par Munich afin de passer sa visite médicale et signer un contrat jusqu’en 2031.

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Une fois cela fait, les champions d’Allemagne, qui ont déboursé 55 M€, ont pu officialiser son arrivée par le biais d’un communiqué de presse. «Le Bayern Munich a recruté l’international allemand Nathaniel Brown. Le joueur de 23 ans rejoint le champion d’Allemagne en provenance de l’Eintracht Francfort et a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2031». Nathaniel Brown franchit un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant le Rekordmeister.

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