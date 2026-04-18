Paris FC : une première tendance se dégage pour l’avenir d’Antoine Kombouaré

« Ça sera au feeling des deux côtés ». Quelques jours après avoir débarqué au Paris FC pour prendre la suite de Stéphane Gilli, Antoine Kombouaré ne semblait pas pressé de connaître le sort que sa direction lui réservera en fin de saison. Il est arrivé pour une mission de sauvetage. Son contrat se termine en juin, mais il dispose d’une option d’une saison pour prolonger. Ses résultats actuels tendent à lui faire confiance pour la suite.

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En six matchs, le Kanak est parvenu à redresser la situation. Sous la menace d’une relégation, le PFC est sur une série de trois victoires et trois nuls. Avec 11 points d’avance sur le barragiste Auxerre à 5 journées de la fin du championnat, le promu est très bien parti pour rester en Ligue 1. Avec ou sans Kombouaré ? « Avec l’actionnaire, on s’est dit qu’on ferait le point en fin de saison », rappelait le coach à la mi-mars.

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Rendez-vous pris le 18 mai

Un mois plus tard, les choses commencent à s’éclaircir doucement. Si la nomination du technicien avait pu surprendre certains au départ, elle entrait dans cette logique d’urgence de résultats. Mais la suite pourrait encore s’écrire avec lui. C’est une première tendance qui se dégage à en croire RMC. Les actionnaires sont convaincus par les méthodes de Kombouaré, qui a su séduire beaucoup de monde en interne, malgré les doutes initiaux.

Il est parvenu à décoller cette étiquette de pompier de service, en simple meneur d’hommes. Ses choix de se priver de certains cadres du groupe ont mis en avant son autorité, d’autant que ses décisions ont été acceptées. Un rendez-vous sera pris au soir du 18 mai, dernière journée de championnat, pour acter une décision. Dans ce cas-là, il faudra aller chercher quelque chose de plus grand la saison prochaine.

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Des ambitions à la hausse

« Je fais mon travail. Avec l’actionnaire et les décideurs, dont Marco Neppe (le directeur sportif), je leur dis : "vous me donnez une équipe avec de bons joueurs". Parce que l’idée, si je suis encore là, c’est qu’on souhaite monter en gamme et aller jouer au moins une place européenne », disait le coach de 62 ans il y a deux semaines. Les choix au mercato seront au moins aussi importants que ceux du choix de l’entraîneur.