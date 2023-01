Serie A : le Napoli s’offre l’AS Roma et conforte son fauteuil de leader

Ce dimanche, la 20e journée de Serie A se poursuivait et offrait un magnifique duel au sommet entre le large leader napolitain et l’AS Roma (6e). Une rencontre qui a mérité son titre de choc puisque les deux équipes ont livré une partition intéressante. Fort de sa confiance et du soutien du public du Stade Diego Armando Maradona, les Partenopei dégainaient en premier et Khvicha Kvaratskhelia passait proche de marquer sans une parade de Rui Patricio (5e). La réponse romaine était immédiate et un long ballon dans la surface de Lorenzo Pellegrini passait proche de surprendre Kim Min-jae, tout proche du but contre son camp (12e). Finalement, Naples trouvait la solution sur un excellent travail de Khvicha Kvaratskhelia sur la gauche. Son centre au second poteau trouvait Victor Osimhen qui réalisait un enchaînement fantastique et fusillait Rui Patricio d’un missile sous la barre (1-0, 17e). Une entame idéale pour Naples qui mettait le danger et poussait pour doubler la mise. Un numéro de Khvicha Kvaratskhelia (39e) et un tir de Leonardo Spinazzola repoussé par Alex Meret plus tard (45e +3) et Naples menait 1-0 à la pause.

En seconde période, Naples revenait avec de bonnes intentions. Sur la droite, Hirving Lozano se fendait d’un joli numéro, mais son centre vers le point de penalty était mal réceptionné par Khvicha Kvaratskhelia (53e). Quelques minutes plus tard, un cafouillage offrait une belle occasion à Roger Ibanez qui croisait trop sur la droite (63e) puis Hirving Lozano passait proche de doubler la mise (64e). Alors qu’on pensait que les Partenopei avaient fait le plus dur, la Roma revenait au score sur un centre de Nicola Zalewski repris victorieusement par Stefan El Shaarawy (1-1, 75e). Le Napoli poussait pour revenir dans le match via ses joker de luxe que sont Eljif Elmas et Giacomo Raspadori mais c’est finalement par Giovanni Simeone et son missile dans la lucarne droite qu’est venue la lumière (2-1, 86e). De quoi faire chavirer la cité parthénopéenne. Grâce à cette victoire 2-1, le Napoli conforte son fauteuil de leader avec 13 points d’avance sur l’Inter Milan nouveau dauphin. L’AS Roma est sixième.

