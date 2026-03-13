Chelsea : ça commence à sentir mauvais pour Liam Rosenior

Liam LinkedIN. En Angleterre, Liam Rosenior est affublé de ce surnom en raison de ses méthodes et de son management novateurs. L’Anglais avait d’ailleurs évoqué son style lorsqu’il officiait à Strasbourg. « Je suis les deux (entraîneur et manager, ndlr). Le coaching, c’est éduquer, c’est vouloir améliorer les joueurs sur le plan technique et tactique. La gestion, c’est s’assurer d’une culture forte, que les joueurs aient des règles et des consignes claires, et qu’on les encadre correctement.» Ce qui lui avait valu quelques moqueries. Mais le technicien de 41 ans n’en a que faire, lui qui garde sa ligne directrice et qui est donc passé du RCSA à Chelsea durant le mois de janvier dernier. Une promotion qui s’est accompagnée de critiques. En France, certains estiment qu’il a lâché les Alsaciens en cours de saison.

De l’autre côté de la Manche, son manque d’expérience avec une écurie d’un tel niveau a fait grincer quelques dents. Mais pour Rosenior, cette proposition était très difficile à refuser, conscient que le train ne se représenterait peut-être pas de sitôt. Sur le banc londonien depuis le 6 janvier dernier, le natif de Wandsworth a dirigé 16 rencontres toutes compétitions confondues. Pour le moment, il affiche un bilan de 10 victoires, 2 nuls et 4 défaites. La dernière date de mercredi. C’était en 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Opposé au PSG, que Rosenior connaît très bien depuis son passage en L1, Chelsea s’est incliné sur le score de 5 à 2, hypothéquant quasiment ses chances pour la manche retour à Stamford Bridge mardi soir.

Un choix qui fait jaser

Les Anglais n’ont pas été aidés par leur gardien Filip Jörgensen, auteur d’une prestation ratée. Son coach a volé à son secours après la rencontre. «Les joueurs font des erreurs. Filip n’est pas le premier à en commettre une. Et ça fait partie du football. Évidemment, c’est frustrant… À ce moment-là, à 2-2, je pense que nous avions l’ascendant. On était à deux doigts d’égaliser à 3-3. Je crois que le but de João Pedro était hors-jeu d’un cheveu. Mais au plus haut niveau, en Ligue des Champions, tout se joue à peu de choses. Et le cinquième but a été le plus douloureux, on n’arrive pas à se ressaisir. On n’arrive pas à appliquer le schéma de jeu de base. Ils marquent un cinquième but et rendent le match nul très difficile pour nous.» Rosenior a défendu son choix et ses idées. Mais sa décision ne passe pas vraiment en Angleterre.

Là-bas, on estime qu’il a fait une erreur en titularisant Jörgensen. C’est le cas de l’Evening Standard. «Filip Jörgensen a commis des erreurs après avoir été choisi par Liam Rosenior à la place du gardien titulaire Robert Sanchez. Sanchez a été critiqué durant son passage à Stamford Bridge en raison de ses nombreuses erreurs, et il a même été écarté du onze de départ à plusieurs reprises la saison dernière par l’entraîneur de l’époque, Enzo Maresca. Rosenior a fait appel à Jörgensen pour la victoire 4-1 contre Aston Villa après que Sanchez n’ait pas réussi son match lors de la défaite 2-1 à Arsenal. Jörgensen a été fautif sur le troisième but parisien mercredi et aurait dû arrêter le cinquième but des locaux, marqué par le remplaçant Khvicha Kvaratskhelia.»

Rosenior joue sa crédibilité et son avenir

De son côté, Football London estime que cela pourrait bien impacter Rosenior, dont la place n’est pas assurée. «Si Liam Rosenior veut s’imposer durablement sur le banc de touche à Stamford Bridge, il doit absolument titulariser Robert Sanchez lors du match entre Chelsea et Newcastle United. Bien que l’entraîneur de Chelsea était parfaitement en droit de sanctionner initialement Sanchez en faisant de Filip Jörgensen son gardien de but préféré, il avait fait passer son message bien avant la défaite décevante face au Paris Saint-Germain lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions (…) Rosenior a payé le prix fort, le gardien de 23 ans brisant à lui seul l’élan de son équipe au Parc des Princes mercredi soir. Un quart d’heure environ après l’égalisation de Chelsea pour la deuxième fois, Jörgensen a vu sa passe mal assurée interceptée par Bradley Barcola.»

Le sentiment est le même pour le Daily Mail. Dans ses pages intérieures ce vendredi, la publication anglaise s’interroge aussi sur le sujet, dans un article intitulé «Comment Rosenior a créé un casse-tête avec les gardiens à Chelsea». Le DM, qui estime qu’il s’est infligé un «problème inutile», explique : «il y a maintenant du bruit entourant la décision de Rosenior de choisir Jörgensen plutôt que Sanchez dans les buts, surtout après la performance parsemée d’erreurs du joueur de 23 ans lors de la défaite 5-2 de mercredi au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Ceci juste un jour après la capitulation d’Antonin Kinsky de Tottenham dans le chaudron de l’Atlético de Madrid, après avoir été préféré à Guglielmo Vicario. Bien que la décision de Rosenior ait été audacieuse, elle s’est retournée contre lui.»

Un casse-tête à gérer avec les gardiens

Le média ajoute : «la passe de Jörgensen de l’arrière a même fait perdre patience aux joueurs de Chelsea, Enzo Fernandez lui lançant le ballon avec colère lorsque le PSG a marqué un but refusé (…) Les plaintes des supporters de Chelsea n’influenceront pas Rosenior. Il fera ce qu’il pense être le mieux pour son style de football. Beaucoup d’entre nous pensent que Sanchez devrait être le premier choix de Chelsea. Rosenior ne semble pas d’accord. Jörgensen est considéré comme un meilleur passeur, cherchant régulièrement à jouer court (…) Le poste de gardien de but est désormais un problème pour Chelsea. Les clubs qui réussissent ont un numéro 1 reconnu, quelqu’un en qui les joueurs ont confiance (…) La confiance de Jörgensen sera faible après sa nervosité à Paris et celle de Sanchez sera tout aussi faible après avoir appris que Rosenior ne lui fait pas confiance pour jouer de gros matches.» Le Daily Mail conclut en indiquant que la solution sera de recruter un gardien durant le prochain mercato.

Ce qui est dans les plans du club, qui avait approché l’été dernier Mike Maignan, resté finalement à l’AC Milan. C’est aussi l’avis de Jamie Carragher. «Chelsea ne méritait pas de perdre 5-2, mais ils ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes. Je critique Chelsea depuis longtemps. Ils ne pourront pas aller plus loin tant qu’ils n’auront pas réglé leur problème de gardien de but. Je le dis régulièrement. Les nouveaux propriétaires ont investi des milliards. Cette équipe compte d’excellents joueurs. Je trouve que, pour ses premiers matches, Rosenior a été brillant. Ils ont posé de sérieux problèmes au PSG. Vu leur organisation et leur jeu, ils ne méritaient pas de perdre. Mais de grosses erreurs, en défense centrale et au poste de gardien, leur ont coûté cher. Ce sera un problème récurrent pour tout entraîneur de Chelsea qui tentera de remporter la Premier League et la Ligue des Champions, car ils en sont encore très loin. Voilà pourquoi ils ont perdu ce soir (hier). Tactiquement, ils étaient fantastiques. Ils ont été pénalisés par des erreurs.» En attendant de trouver la perle rare sur le marché, Rosenior doit faire avec ce qu’il a sous la main. Et il doit faire bien mieux, lui qu’on juge coupable de mauvais choix et qui joue son avenir et sa crédibilité. Histoire de montrer à tous qu’il est bien plus qu’un coach LinkedIN.