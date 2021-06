Barça : Ronald Koeman confirme la future arrivée de Memphis Depay

L’officialisation de l’arrivée de Memphis Depay à Barcelone ne devrait plus trop tarder. Hier, l’attaquant néerlandais a confirmé qu’il discutait bien avec le club catalan, avant que Ronald Koeman, son ancien sélectionneur et l’actuel technicien des Culés, n’affirme à Marca que les négociations étaient bien avancées : « Memphis a dit quelque chose sur son avenir que je peux confirmer. Pour autant que je sache, le transfert est en bonne voie. Bien qu'il n'ait pas encore signé, il est proche. Je voulais conclure l'accord en janvier et s'il vient, c'est formidable pour nous ».

Ce n’est donc qu’une question de temps avant que l’affaire ne se règle. Aujourd’hui, Mundo Deportivo nous informe que l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’engagera deux années avec le Barça, souhait de l’intéressé qui ne veut pas s’engager trop longtemps directement avec les Blaugranas. Memphis souhaiterait attendre avant de signer un contrat longue durée, notamment de voir s’il s’acclimate au contexte et au club. Après avoir signé Sergio Agüero et Eric García, le Barça devrait enregistrer une troisième recrue avec Memphis.