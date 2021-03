OM : Benoît Payan juge les arrivées de Jorge Sampaoli et de Pablo Longoria

La suite après cette publicité

Décidément, Benoît Payan est très impliqué dans le dossier OM. Déjà invité de RMC hier, le maire de Marseille s'est à nouveau exprimé sur les ondes de la radio ce mardi sur les cas Jorge Sampaoli et Pablo Longoria, respectivement nouvel entraîneur et nouveau président du club. Plutôt content qu'il y ait du changement à la tête de l'écurie phocéenne, l'élu préfère attendre avant de porter un jugement mais il met tout de même la pression sur la nouvelle direction, après le mandat chaotique qui vient de s'achever.

«Pour Sampaoli, on va voir. On le sait, il est volcanique. Ou ça passe ou ça casse, on va lui laisser du temps. Il arrive avec un staff et des joueurs pas choisis. Il va devoir prendre le temps. Adil (Rami, présent également à l'antenne) l'a dit, il est exigeant. Il a une manière de faire qui peut correspondre à la ville et au club. Longoria ? Ce nouveau président, on ne va pas lui faire des procès parce qu'il est jeune. On verra, je lui souhaite de réussir. Il a plutôt intérêt à réussir. Il faut qu'il mette les chances de son côté.»