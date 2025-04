Monaco : Denis Zakaria exulte après la victoire face à l’OM

Après la victoire éclatante de l’AS Monaco contre l’OM (3-0), Denis Zakaria a exprimé sa joie et sa satisfaction. « Oui, c’était important pour nous aujourd’hui, de faire un gros match. On l’a fait, je pense, avec les 3 buts, et on va essayer de rester sur ça pour la suite », a déclaré le milieu de terrain monégasque, auteur d’un but décisif au cours de la rencontre.

Le Suisse a ensuite analysé la prestation collective de son équipe : « Marseille a eu pas mal de ballons, mais on a été plus dangereux qu’eux, on a su se créer des occasions quand il le fallait et marquer quand il le fallait. C’est un 3-0 mérité. » Cette victoire permet à Monaco de consolider sa place sur le podium, tout en infligeant à Marseille un coup dur dans sa lutte pour la deuxième place.