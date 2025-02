Real Madrid : Vinicius Jr risque très gros

Tout peut aller très vite dans le football. Et surtout dans les grands clubs européens. Alors que Kylian Mbappé était loin de faire l’unanimité pour ses débuts au Real Madrid, une bonne partie du madridismo semble désormais s’être rangée du côté du Français et l’annonce déjà comme étant le leader du Real Madrid. Aux dépens de Vinicius Jr, critiqué par beaucoup fans madrilènes en raison de son avenir l’envoyant en Arabie saoudite, mais aussi en raison de ses performances sur le terrain.

La suite après cette publicité

En Liga, l’attaquant brésilien n’a d’ailleurs plus marqué depuis maintenant trois mois, en raison notamment d’une accumulation de suspension. Son dernier but était d’ailleurs en Ligue des Champions contre Salzbourg, où il s’était offert un doublé, le 22 janvier dernier, lors de la large victoire madrilène (5-1). Lors de la dernière sortie à Brest (3-0), Vinicius était encore suspendu. Alors en amont du choc contre Manchester City, en barrages de C1, ce mardi (21 heures), il sera scruté de près.

La presse espagnole ne lâche pas Vinicius

El Chiringuito s’est d’ailleurs plaint des récentes rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite, voire vers le PSG, estimant que le joueur est déjà sur le départ. Même chose pour Marca, qui assure que le Brésilien «a subi une déconnexion soudaine qui a fait souffrir ses chiffres de buteur. Depuis fin novembre, Vinicius est en retrait par rapport à ses coéquipiers d’attaque. Il ne fait même pas partie des trois meilleurs buteurs du club». «Vinicius, sous les feux de la rampe», ajoute également Sport, pointant du doigt son attitude et son récent bilan.

La suite après cette publicité

Qui va se qualifier entre Manchester City et le Real Madrid ? Manchester City Real Madrid Partage ta réponse Génération de l'image en cours

«Il est conscient de ce qu’il doit faire sur le terrain, car c’est une personne mature. J’ai hâte qu’il soit de retour et qu’il puisse montrer son meilleur visage. Il s’est très bien entraîné, il est frais et peut apporter beaucoup à l’équipe», avait récemment soufflé Carlo Ancelotti à propos de son numéro 7, qu’il espère de retour à un meilleur niveau. Contre Manchester City ce soir, il aura une parfaite occasion de se racheter et enfin retrouver de sa superbe.