LdC, PSG : Ferran Torres élu joueur de la première journée

Ferran Torres a été récompensé après son énorme prestation pour les débuts du PSG, en Ligue des Champions. Auteur d’un triplé en seulement 26 minutes lors de la large victoire parisienne contre le Slovan Bratislava (6-1) au Parc des Princes, l’attaquant espagnol a été élu meilleur joueur de la semaine en C1. Tout juste arrivé et déjà auteur d’un doublé pour sa première apparition en Ligue 1, le joueur de 26 ans a frappé à trois reprises (31e, 47e, 57e) pour permettre au PSG de prendre définitivement le large.

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1st: Ferran Torres

2nd: Ermedin Demirović

3rd: Raphinha

4th: Marc Bartra



Ferran Torres takes Player of the Week! 🎩⚽@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/7lrRhbyGat — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 11, 2026

Ferran Torres a devancé trois autres joueurs également très en vue lors de cette première journée : Ermedin Demirovic, auteur d’un triplé avec Stuttgart contre le Viking FK (3-1), Raphinha, double buteur avec le FC Barcelone face à Feyenoord (5-1), et Marc Bartra, auteur de deux buts de la tête avec le Betis contre Lille (3-2). Les quatre candidats avaient été retenus par les observateurs techniques de l’UEFA avant que les internautes ne désignent le Parisien comme vainqueur.