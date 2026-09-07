OM : la statistique très inquiétante de Jeffrey de Lange

L’OM traverse un début de saison particulièrement inquiétant. Battus dimanche soir par le Paris FC (2-3) au Vélodrome, les hommes de Bruno Genesio comptent désormais deux défaites en trois journées de Ligue 1 et pointent à la 10e place. Un résultat qui illustre surtout les fragilités défensives de l’OM, alors que Jeffrey de Lange a déjà encaissé 16 buts en seulement 8 matchs de Ligue 1 avec le club. Après la rencontre, Genesio n’a d’ailleurs pas mâché ses mots : « on a eu une bonne période à 1-1, mais on concède un 2e but sur coup de pied arrêté. On est revenu au score, mais je trouve que le 3e but est significatif de ce qu’on a mal fait ce soir. Beaucoup trop de temps dans la transmission, un manque d’équilibre et on s’est fait contrer comme une équipe de gamins ».

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Ce total symbolise les difficultés actuelles de Marseille, qui ne parvient pas à trouver de stabilité depuis le début du championnat. Et le calendrier ne laisse guère de répit aux Phocéens : déplacement à Rennes vendredi, rendez-vous à Besiktas en Ligue Europa jeudi prochain, puis réception du Paris Saint-Germain dimanche. Avec 16 buts encaissés en huit rencontres de Ligue 1, le portier de 28 ans et toute la défense marseillaise vont rapidement devoir relever le niveau pour éviter que cette mauvaise dynamique ne s’installe durablement.