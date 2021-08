Liga : Valence arrache le nul à Grenade, Villarreal tenu en échec par l’Espanyol

Valence voulait enchaîner avec une deuxième victoire ce samedi sur la pelouse de Grenade, après avoir battu Getafe (1-0) lors de la première journée de Liga. Guedes était titulaire du côté des Ches, tout comme Wass et Cheryshev. Foulquier, Gonalons et Bacca étaient eux dans le onze de départ des Filipinos. Grenade ouvrait le score rapidement par l’intermédiaire de Suarez. Lancé en profondeur sur une contre-attaque, l’attaquant se présentait face au gardien et donnait l’avantage à son équipe (1-0, 16e). Valence tentait de réagir rapidement, mais Wass (18e), puis Guedes par deux fois (21e, 23e) ne parvenaient pas à égaliser. Il fallait attendre les dernières minutes de la rencontre pour que Valence concrétise sa domination. Soler transformait un penalty obtenu à la suite d'une faute de Puertas et permettait à son équipe d'arracher un match nul (1-1, 88e).

Villarreal pour sa part avait été tenu en échec par cette même équipe de Grenade la semaine dernière (0-0), et recevait l’Espanyol Barcelone. Plusieurs anciens pensionnaires de Ligue 1, Capoue, Dia, Mandi, ont débuté la rencontre avec le Sous Marin Jaune. L’Espanyol se présentait lui avec Diego Lopez et Darder notamment dans son onze. Ce sont les Barcelonais qui se créaient les meilleures occasions en début de match, sans parvenir à ouvrir le score, mais aucune des deux équipes ne parvenaient à prendre l’avantage lors de la première mi-temps. L’Espanyol repartait sur les mêmes bases lors du second acte et Raul de Tomas ratait l'immanquable (80e). Le score n'évoluait pas et les deux équipes se quittaient sur ce score de 0-0, à l'issue d'un match équilibré.

