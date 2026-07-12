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Liga Portugal

Benfica en deuil après le décès de son ancien joueur Manú

Par Sasha Nahon
1 min.
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Le Benfica Lisbonne est en deuil. L’ancien ailier portugais Manú, de son nom complet Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, est décédé à l’âge de 43 ans, a annoncé ce dimance le FC Alverca son premier club. Dans un communiqué, le Benfica a exprimé sa « profonde tristesse » et adressé ses « plus sincères condoléances » à la famille et aux proches de l’ancien joueur, saluant avec gratitude sa contribution sous les couleurs du club lisboète.

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Arrivé à Benfica en 2004, Manú est resté lié au club jusqu’en 2008, une période marquée par plusieurs prêts. Il n’était jamais parvenu à s’imposer durablement dans l’effectif, disputant seulement 17 rencontres toutes compétitions confondues avec les Aigles. Son décès a suscité une vive émotion au Portugal, où plusieurs clubs lui ont rendu hommage.

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