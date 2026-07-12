Benfica en deuil après le décès de son ancien joueur Manú
Le Benfica Lisbonne est en deuil. L’ancien ailier portugais Manú, de son nom complet Emanuel de Jesus Bonfim Evaristo, est décédé à l’âge de 43 ans, a annoncé ce dimance le FC Alverca son premier club. Dans un communiqué, le Benfica a exprimé sa « profonde tristesse » et adressé ses « plus sincères condoléances » à la famille et aux proches de l’ancien joueur, saluant avec gratitude sa contribution sous les couleurs du club lisboète.
O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do Clube.— SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2026
À família e aos amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências. 🤍 pic.twitter.com/RaDiZysMKt
Arrivé à Benfica en 2004, Manú est resté lié au club jusqu’en 2008, une période marquée par plusieurs prêts. Il n’était jamais parvenu à s’imposer durablement dans l’effectif, disputant seulement 17 rencontres toutes compétitions confondues avec les Aigles. Son décès a suscité une vive émotion au Portugal, où plusieurs clubs lui ont rendu hommage.
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