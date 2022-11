Mercato, OM : les priorités de Pablo Longoria pour cet hiver

La suite après cette publicité

La première séquence de ce championnat de Ligue 1 s'est achevée avec la victoire de l'OM sur la pelouse de l'AS Monaco dimanche soir (3-2). Il y aura encore un match de Ligue 1 fin décembre et on basculera ensuite sur le marché hivernal et la Ligue 1 continuera, évidemment au mois de janvier. Pablo Longoria, le président de l'OM, était en conférence de presse ce mardi pour dresser un bilan, mais aussi annoncer ce qui va se passer.

Avec le départ quasiment acté de Gerson du côté de Flamengo et la grave blessure d'Amine Harit, touché au genou sur le Rocher, l'OM va manquer de deux joueurs pour évoluer sous le poste de l'attaquant. L'Espagnol a évidemment répondu à cette situation : « Amine va mieux moralement, c’est un coup dur pour le club. Il est aussi très important dans le vestiaire. La tendance est qu’il sera absent pour le reste de la saison, alors oui recruter à ce poste sera une priorité ». Évidemment, la piste bouillante l'été dernier menant à Ruslan Malinvsky (Atalanta Bergame) reste d'actualité. Mais ce n'est pas tout ce qui va se passer.

En effet, la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) va rendre sa décision dans l'affaire Gueye. Toutefois, celle-ci ne perturbera pas forcément les dirigeants de l'OM. « Normalement, toutes les décisions du TAS prennent du temps. Je ne suis ni confiant ni pas confiant, c'est juridique, on doit respecter le procès, le tas prend des décisions cohérentes, on l'a vu les dernières années. On est sur niveau club de ce qu'on a fait, de la sécurité du dossier, ça n'aura pas d'impact sur le mercato d'hiver », a précisé Pablo Longoria.

Suarez pourrait déjà partir

Pape Gueye était un joueur annoncé sur le départ, mais sa situation semble complexe. Ce qui n'est pas forcément le cas de certains autres éléments. « On doit se poser des réflexions sur les joueurs qui ont moins d'utilisation. Les deux cas (ceux de Suarez et de Touré, ndlr) sont des cas peut-être similaires. Ce sont des investissements pour le club. Sans la participation européenne, on va jouer, ça dépend de la Coupe, qui est un objectif, un match par semaine. Cela conditionne la fin de la saison. Naturellement, l'espace dans l'équipe va se réduire. On a du temps pour planifier sur les cas individuels de Touré et Suarez. On doit avoir la bonne réflexion. La question naturelle, on va en parler en interne. On va les laisser souffler la semaine prochaine et après Javier Ribalata, David Friio et moi, discuterons. On doit créer de la valeur. Pour Luis Suarez, il y a une chose importante. C'est comment Dieng est revenu dans l'équipe. Le coach prend ses décisions. Le retour de Dieng a mis en difficulté le retour de Luis Suarez », a concédé Pablo Longoria.

On sait donc que l'OM va une nouvelle fois être totalement actif sur le marché hivernal, d'autant que celui-ci s'ouvrira après une période de Coupe du monde, ce que Pablo Longoria n'aime pas vraiment, comme il nous l'avait confié récemment dans une interview exclusive. Des départs, des arrivées et peut-être un nouveau petit chamboulement. Les amoureux des mercatos ne devraient donc pas franchement s'ennuyer avec l'OM !