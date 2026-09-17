Rien ne va plus pour Memphis Depay au Brésil !

Il va prolonger, mais finalement non. Enfin si, quand même. Memphis Depay a agité le quotidien des Corinthians du mois de février jusqu’à l’officialisation de sa prolongation le 19 août. Ce fut long, laborieux, et même marqué par un coup de pression public du joueur au club brésilien. Le Néerlandais n’avait pas apprécié que sa prolongation soit remise en cause, pour des raisons économiques, alors qu’un accord avait été trouvé initialement pour 2 saisons supplémentaires. Finalement validée, elle n’a pas eu l’effet escompté.

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Hier, les Corinthians ont été éliminés de la Copa Libertadores, l’un des objectifs de la saison, par Estudiantes. Le scénario aurait pu tourner en leur faveur si Memphis Depay avait inscrit son penalty pour égaliser, obtenu en fin de rencontre. Mais le joueur de 32 ans s’est manqué. « C’était l’un des matchs les plus importants de l’histoire du club, un club vieux de 116 ans qui n’a remporté qu’une seule Copa Libertadores. Ce n’est pas seulement Memphis qui a perdu, c’est toute l’équipe qui a perdu », a déclaré Fernando Diniz, l’entraîneur qui avait gagné la Libertadores en 2023 avec Fluminense. Mais si le coach brésilien s’est montré conciliant, ce n’est pas le cas des supporters ni de la presse brésilienne.

Attendu au tournant…

Les abords du Parque São Jorge ont été vandalisés avec des tags sur les murs de l’enceinte, dont certains réclamant le départ immédiat de la star néerlandaise, aux émoluments conséquents. Depuis sa prolongation houleuse, Memphis Depay a disputé 6 matches sans convaincre. « L’attaquant, au cœur d’une prolongation de contrat controversée, ne compte toujours qu’un seul but cette saison, inscrit contre Santos le 15 mars.Memphis n’a pas encore réussi à enchaîner une série de bonnes performances en 2026 et a même été condamné à une amende par les Corinthians après avoir tourné un clip vidéo avec des images de feu au Parque São Jorge », écrit O Globo à son sujet.

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Il sera attendu au tournant dès dimanche avec un match du championnat brésilien face à Fluminense. Car les Corinthians doivent aussi assurer le maintien. Ils n’ont plus gagné depuis 5 rencontres et n’ont que 4 points d’avance sur la zone de relégation. Lié désormais jusqu’en 2028, Memphis Depay va devoir affronter un climat de défiance à son encontre.