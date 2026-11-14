Ligue des Nations : le Danemark corrige le Portugal, la Suède et l’Autriche valident leur montée

Le Portugal a connu une soirée compliquée face au Danemark, ce samedi à Braga. Après une première période relativement équilibrée, les visiteurs ont pris les devants juste avant la pause grâce à Pierre-Emile Höjbjerg, auteur d’un penalty transformé à la 43e minute. Un premier coup dur pour la Seleção, qui n’a pas réussi à trouver la faille avant le retour aux vestiaires. Les Danois ont ensuite frappé très fort dès la reprise. Höjlund a rapidement fait le break en inscrivant deux buts aux 49e et 57e minutes, portant le score à 3-0.

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Dépassés, les Portugais ont tenté de réagir avec plusieurs changements à l’heure de jeu, notamment les entrées de Trincão, Palhinha et Forbs. Mais la soirée a ensuite tourné à l’humiliation après un nouveau but d’Andersen en fin de match (4-0, 75e). La réduction du score de Bernardo Silva n’aura rien changé. Avant la rencontre, les joueurs portugais avaient brièvement rendu hommage à Cristiano Ronaldo, récemment retraité de la sélection, en portant un maillot floqué du numéro 7. Mais cela n’a pas empêché la débâcle des Portugais, qui restent en tête avant un dernier déplacement au Pays de Galles.

La Suède et l’Autriche remontent en Ligue A

Dans les autres rencontres de la soirée, l’Autriche s’est imposé face à l’Irlande (1-0) et reste en tête du classement avant d’affronter Israel. Tout comme l’Irlande du Nord, qui s’est imposé contre l’Ukraine et a pris la tête du classement (1-0). La Roumanie a pris l’avantage à la 68e minute grâce à Cicâldău, avant de faire le break quatre minutes plus tard. Man a inscrit le deuxième but roumain à la 72e minute. La Pologne a toutefois réduit l’écart, puisque le score était de 2-1 à la 84e minute.

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Ce qui n’empêchera pas la Roumanie de rester dernière du groupe, mais avec l’espoir d’éviter la relégation en cas de bon résultat contre la Bosnie-Herzégovine. Dans le même groupe, la Suède a confirmé sa première place face à la Bosnie-Herzégovine dans un match à rebondissement. Svensson a ouvert le score dès la 5e minute, avant que Gyökeres ne s’offre un doublé sur penalty (11e, 45e+2). Mais les Bosniens ont réagi au retour des vestiaires avec des réalisations d’Armin Gigović (48e) et Sead Kolašinac (62e), réduisant l’écart à 3-2 et valident leur place en barrages.