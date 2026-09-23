Idrissa Gueye et un ex-international brésilien investissent au Mans FC

Après Novak Djokovic, Thibaut Courtois, Felipe Massa ou encore Kevin Magnussen, deux autres (ex)sportifs vont prochainement entrer au capital du Mans FC. D’après les informations de L’Équipe, l’ancien milieu de terrain du PSG et actuel joueur d’Al-Diriyah, Idrissa Gueye (36 ans), ainsi que l’ancien international brésilien (23 sélections) et ex-joueur de Liverpool, Lucas Leiva (39 ans), vont intégrer le prestigieux groupe d’actionnaires du club sarthois.

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La présence d’Idrissa Gana Gueye contribuera à renforcer les liens entre le club et le continent africain, en particulier au Sénégal. Depuis 2025, l’international sénégalais est à la tête du centre de formation ForHope Campus, qui vise à accompagner de jeunes footballeurs dans leur formation sportive et scolaire. Deux joueurs sénégalais composent l’effectif manceau cette saison, à savoir les attaquants Dame Gueye et Habib Diallo, arrivé cet été. L’arrivée de Lucas Leiva contribuera, elle, à consolider l’ancrage du Mans FC au Brésil. L’ex-joueur de Liverpool, retraité depuis 2023, connaît, lui, le président manceau Pedro Oliveira. Il apportera son expérience et son réseau en matière de scouting et de recrutement. Cet été, deux joueurs de Coritiba ont rejoint les Sang et Or sous la forme d’un prêt : l’attaquant Enzo Vagner (20 ans) et le piston gauche Joao Almeida (20 ans). Les deux joueurs n’ont pas encore eu l’opportunité de jouer de rencontre de L1 avec l’équipe de Patrick Videira, actuellement 9e de Ligue 1.