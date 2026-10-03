Le scénario catastrophe qui plane au-dessus de Manchester City

La situation de Manchester City pourrait pousser plusieurs cadres à réfléchir à leur avenir en cas de lourdes sanctions après l’affaire des 115 accusations financières. Pour illustrer ce scénario, le Daily Mail revient sur le précédent de la Juventus en 2006 : après la relégation en Serie B dans le sillage du scandale du Calciopoli, Zlatan Ibrahimović raconte avoir immédiatement demandé à son agent de lui trouver une porte de sortie. Plusieurs stars avaient alors quitté Turin, tandis que d’autres avaient choisi de rester malgré la tempête.

La suite après cette publicité

Le média anglais s’interroge ainsi sur la réaction du vestiaire mancunien si City venait à subir une sanction particulièrement sévère. Erling Haaland, notamment, pourrait difficilement être conservé avec des revenus correspondant à ceux d’un club évoluant en Championship, tandis que des joueurs moins attachés historiquement aux Cityzens pourraient envisager un départ. À l’inverse, Phil Foden, Rico Lewis ou Nico O’Reilly, tous liés depuis longtemps au club, pourraient davantage incarner une forme de fidélité comparable à celle de Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero ou Pavel Nedved à l’époque. Une comparaison qui reste hypothétique, mais qui pose déjà la question de savoir quels joueurs choisiraient de rester si Manchester City venait à connaître une chute sportive et financière majeure. Affaire à suivre…