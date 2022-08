Alvaro Gonzalez vers Al-Nassr

C'est un renfort de choix pour Al-Nassr. Le club entraîné par Rudi Garcia devrait renforcer son secteur défensif avec l'arrivée de l'Espagnol Alvaro Gonzalez (32 ans), libre depuis son départ de l'OM officiel au début du mois d'août.

Le deux parties sont proches d'un accord et l'ancien valencian pourrait arriver dans les prochaines heures en Arabie Saoudite. Celui qui a disputé 75 rencontres au total avec le club de la cité phocéenne et qui n'a plus joué depuis le 2 janvier dernier était également par Valence, Bestiktas ou encore le Spartak Moscou.