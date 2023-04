PSG : Kylian Mbappé a fêté les 15 ans des Ultras

Les membres du groupe d’ultras parisien, K-Soce Team (KST), fêtaient leurs 15 ans ce samedi dans les coursives du Parc des Princes. Plusieurs joueurs dont Kylian Mbappé, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi étaient présents, et ont ainsi pu passer ce moment en compagnie des supporters. L’international français a d’ailleurs pris la parole avec un mégaphone pour les saluer.

«Je parle au nom de tous les joueurs, de tout le club, je suis content de venir pour vous témoigner de l’importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester malheureusement, on aimerait faire plus, on peut faire plus, on peut toujours faire plus, a insisté le meilleur buteur de l’histoire du club, filmé dans une vidéo amateur. Je viens vous dire que c’est pas nous ou vous, il faut que ce soit nous, tous ensemble. Je sais que cette année n’a pas été la meilleure, on n’a pas répondu aux attentes du club, aux vôtres, et aux nôtres. Mais on veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison et gagner le championnat.»

