OM : Igor Tudor et la pression de jouer à Marseille

Interrogé en conférence de presse avant de défier, ce dimanche, Strasbourg en clôture de la 27e journée de Ligue 1, Igor Tudor est revenu sur les semaines difficiles traversées par l’OM au Vélodrome. Balayés à domicile par le PSG avant d’être éliminés par Annecy en Coupe de France, les Marseillais tenteront de relever la tête face aux Strasbourgeois. Devant les journalistes, le technicien croate s’est notamment confié sur la pression présente en terres phocéennes.

«Un joueur doit toujours donner le maximum. Un joueur doit se préparer à tout donner et ne pas penser au fait de jouer à la maison ou à l’extérieur. On essaye toujours de donner le maximum. Quand tu joues pour l’OM, chaque match est spécial. Quand on joue au football, on veut donner le maximum, en déplacement, à domicile, parfois ça réussit, parfois non, on sent parfois le poids du maillot, il faut avoir les épaules larges car c’est une grande responsabilité de jouer pour Marseille, c’est quelque chose de beau mais qui peut aussi peser. Aujourd’hui il y a une meilleure maturité sur ça et ça devient quelque chose de positif.» Le message est clair !

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 2 Marseille 55 26 17 4 5 49 25 24 16 Strasbourg 22 26 4 10 12 30 44 -14

