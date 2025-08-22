PSG - Angers : la joie de João Neves

Sans briller mais comme face à Nantes (0-1), le PSG a fait le job en s’imposant contre Angers (1-0) ce vendredi. Pour leur retour au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique n’ont pas livré leur meilleure copie de l’année 2025, mais Joao Neves se montrait positif au coup de sifflet final au micro de Ligue1+.

La suite après cette publicité

«On sait qu’on n’a pas beaucoup de préparation, mais je pense qu’on a joué un beau match, on était bien, on était magnifique, je pense que tous ceux qui ont vu le match ont vu une équipe compétitive. Jouer avec Vitinha ? C’est un joueur incroyable, une personne magnifique, c’est toujours un plaisir de jouer à ses côtés et j’espère que ça continuera pendant beaucoup d’années.»