Chelsea : John Terry a pensé au suicide après la finale de Ligue des champions 2008

John Terry a révélé qu’il avait envisagé le suicide après son penalty raté lors de la finale de Ligue des champions 2008 face à Manchester United. Le légendaire défenseur de Chelsea avait glissé et frappé le poteau lors de ce tir au but décisif alors que l’Anglais aurait pu profiter de la tentative ratée de Cristiano Ronaldo pour offrir la coupe aux Blues. Les Red Devils ont finalement la séance grâce à un loupé de Nicolas Anelka. Bouleversé sur le terrain, Terry avait publié une lettre ouverte pour s’excuser auprès des supporters. « Avec du recul, j’aurais aimé à ce moment-là pouvoir parler à quelqu’un, parce que je me souviens qu’après le match, nous sommes tous retournés à l’hôtel et j’étais au 25e étage à Moscou, regardant par la fenêtre en me disant : "Pourquoi ? Pourquoi ?" Je ne dis pas que, si j’avais eu cette opportunité, on saute, mais vous savez, des choses vous traversent l’esprit à ce moment précis. Puis les gars sont venus et m’ont ramené en bas. Ce sont ces moments où on se dit "et si ?". On ne sait jamais », a confié l’ex-international des Three Lions, revenu sur cette période dans le podcast de Reece Mennie.

La suite après cette publicité

Il a ensuite continué : « trois ou quatre jours plus tard, nous avons rejoint l’Angleterre et nous nous sommes retrouvés à table avec les joueurs de Manchester United, ce qui était déjà horrible ! Puis, nous avons joué contre les USA à Wembley et j’ai fini par marquer, un coup de tête de l’extérieur de la surface, et là, je me suis dit : "Pourquoi ne pouvais-je pas échanger ce moment contre celui-là ?" Même aujourd’hui, ça me revient en tête. Avec les années, c’est devenu plus facile, mais quand vous jouez match après match, saison après saison, vous mettez un peu ça de côté. Maintenant que je suis à la retraite, je n’ai plus cette concentration pour jouer chaque semaine devant les supporters, et ça me revient vraiment. Je me réveille encore au milieu de la nuit en pensant à ce qui s’est passé, et je pense que ça ne me quittera jamais ». Quatre ans plus tard, Chelsea a remporté la Ligue des champions contre le Bayern Munich, mais Terry, suspendu après un carton rouge en demi-finale contre le FC Barcelone, n’a pas pu participer à la rencontre.