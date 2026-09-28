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UEFA Nations League

Allemagne : Jürgen Klopp n’est pas inquiet malgré des débuts ratés

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Allemagne 0-1 Grèce

Le premier match de Jürgen Klopp sur le sol allemand en tant que sélectionneur de la Mannschaft s’est soldé par une défaite historique face à la Grèce (0-1). Face à un bloc défensif très regroupé et manquant cruellement d’inspiration, la sélection nationale n’a jamais réussi à trouver la faille malgré les occasions. Un revers inédit face aux Grecs et qui empêche les Allemands de lancer leur compétition en Ligue des Nations après un nul frustrant aux Pays-Bas. Assumant l’entière responsabilité de ces débuts compliqués, l’ancien entraîneur de Liverpool s’est livré en toute franchise après la rencontre au micro de Sky Sport.

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«Ce que j’ai dit aux joueurs ? Beaucoup de choses. Cela fait partie du processus. Absolument. La composition de l’équipe, les changements : c’est entièrement de ma responsabilité. Il était clair que nous ne pourrions pas complètement déstabiliser une équipe grecque regroupée en défense, surtout dans les moments clés où nous avons peut-être manqué un peu de chance ou face à leur gardien exceptionnel. J’aurais pu accepter de ne pas gagner largement aujourd’hui, voire de ne pas gagner du tout, mais on ne peut pas se permettre de perdre.» Il faudra faire mieux avec un autre groupe lors des deux prochains matches.

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