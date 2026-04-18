Ligue 1
OM : la raison du forfait de dernière minute de Timber contre Lorient
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@Maxppp
C’est une composition ultra-offensive qu’a décidé d’aligner Habib Beye, ce samedi à l’occasion du déplacement de l’OM à Lorient. Face à une formation invaincue depuis sept mois à domicile, le coach sénégalais a décidé d’aligner six joueurs à vocation offensive : Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri, Hamed Traoré, Himad Abdelli et Mason Greenwood.
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Au milieu de terrain, une absence a retenu l’attention : celle de l’indéboulonnable Quinten Timber. Mais à en croire beIN SPORTS, elle ne résulte pas d’un choix sportif. Le Néerlandais a ressenti une gêne musculaire avant la rencontre, d’où le choix de Beye et de son staff de le laisser sur le banc au coup d’envoi.
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