OM : la raison du forfait de dernière minute de Timber contre Lorient

C’est une composition ultra-offensive qu’a décidé d’aligner Habib Beye, ce samedi à l’occasion du déplacement de l’OM à Lorient. Face à une formation invaincue depuis sept mois à domicile, le coach sénégalais a décidé d’aligner six joueurs à vocation offensive : Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri, Hamed Traoré, Himad Abdelli et Mason Greenwood.

La suite après cette publicité

Au milieu de terrain, une absence a retenu l’attention : celle de l’indéboulonnable Quinten Timber. Mais à en croire beIN SPORTS, elle ne résulte pas d’un choix sportif. Le Néerlandais a ressenti une gêne musculaire avant la rencontre, d’où le choix de Beye et de son staff de le laisser sur le banc au coup d’envoi.