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Ligue 1

OM : la raison du forfait de dernière minute de Timber contre Lorient

Par Jordan Pardon
1 min.
Timber @Maxppp
Lorient 2-0 Marseille

C’est une composition ultra-offensive qu’a décidé d’aligner Habib Beye, ce samedi à l’occasion du déplacement de l’OM à Lorient. Face à une formation invaincue depuis sept mois à domicile, le coach sénégalais a décidé d’aligner six joueurs à vocation offensive : Igor Paixão, Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri, Hamed Traoré, Himad Abdelli et Mason Greenwood.

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Au milieu de terrain, une absence a retenu l’attention : celle de l’indéboulonnable Quinten Timber. Mais à en croire beIN SPORTS, elle ne résulte pas d’un choix sportif. Le Néerlandais a ressenti une gêne musculaire avant la rencontre, d’où le choix de Beye et de son staff de le laisser sur le banc au coup d’envoi.

Pub. le - MAJ le
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