Nice : Florent Ghisolfi s’excuse pur le couac Cahuzac

Ç’a été l’affaire de l’été à Nice. À peine arrivé dans son nouveau costume de directeur sportif, Florent Ghisolfi a tenté de débaucher Yannick Cahuzac du RC Lens pour le faire venir chez les Aiglons. Mais si les Sang et Or ont bien laissé partir l’ancien milieu de terrain, les Ultras niçois se sont farouchement opposés à sa venue. La faute au passé bastiais de l’ex-joueur. Aujourd’hui sans club, Cahuzac espère toujours rebondir. Interrogé par Nice-Matin, Florent Ghisolfi a fait son mea culpa.

«Cahuzac, c’est une erreur de jugement de ma part. Je savais ce qu’il pouvait apporter dans notre projet, le caractère et l’énergie. Le fait d’être prêt à quitter Lens et la Ligue des champions, c’était un signal positif de sa volonté de rejoindre Nice. J’ai pensé que l’environnement le jugerait de la même manière. La réaction a été forte et opposée, les discussions intéressantes avec la Populaire Sud. On est là pour fédérer en tant que dirigeant, on doit être à l’écoute. Humainement, ça m’a coûté, mais on a changé de cap. On a décidé de ne pas le prendre, et c’était un commun accord avec Cahu, qui ne voulait pas amener du négatif autour de l’équipe. (…) Je sonderais en amont les représentants des supporters pour éviter ce couac. Mais dans la finalité, je trouve un côté fédérateur, une écoute. La grosse levée de boucliers démontre que le club est vivant et a une identité très forte», a-t-il déclaré.