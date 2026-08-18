Rennes : retournement de situation pour l’avenir de Breel Embolo

Breel Embolo devrait bien quitter le Stade Rennais cet été, mais sa prochaine destination pourrait finalement être différente de celle initialement envisagée. Selon les dernières informations de L’Équipe, l’attaquant suisse avait été approché par Atlanta United dans le cadre d’une opération estimée à 17 M€, mais il aurait finalement décliné les conditions salariales proposées par la franchise de MLS. Une décision qui a ainsi relancé les discussions autour de son avenir.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Ipswich, fraîchement promu en Premier League, s’est positionné concrètement et aurait transmis une proposition contractuelle au joueur de 29 ans. Le club anglais serait disposé à répondre aux attentes de Rennes, alors qu’Embolo reste lié au club breton jusqu’en juin 2029. Atlanta n’a pas totalement abandonné l’idée de recruter l’international suisse, mais Ipswich apparaît désormais comme le mieux placé pour boucler son arrivée. Affaire à suivre…