PSG : Mauricio Pochettino nie toute demande de départ fin mai

Avant sa prolongation au Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023, plusieurs médias français et anglais parlaient d'un départ de l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino du banc parisien à la fin du mois de mai, après son échec dans la course au titre en championnat et son élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face à Manchester City. Tottenham était notamment prêt à rapatrier le technicien de 49 ans à Londres au début de l'été.

Finalement, l'ancien coach de Tottenham a été conforté à son poste par la direction du club de la capitale et a vu son effectif renforcé un mercato XXL. Interrogé sur ses envies de départ il y a quelques mois, Pochettino a nié toute demande de quitter Paris dans un entretien accordé au Journal du Dimanche : « Je n'ai rien demandé puisque je suis ici. Le jour où je voudrai arrêter, je le dirai aux dirigeants et je m'en irai.»