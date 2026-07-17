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Ligue 1

OL : nouvelles rassurantes pour Khalis Merah

Par Josué Cassé
Khalis Merah ici face au FC Bâle @Maxppp

Victime d’une entorse à la cheville quelques jours après la reprise, Khalis Merah ne partira pas en stage avec l’OL ce samedi en Bavière. Pour autant, la jeune promesse rhodanienne récupère plus vite que prévu et pourrait ainsi postuler au début de saison des Gones.

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Selon les dernières informations de L’Equipe, le milieu de terrain de 19 ans va poursuive son protocole de soins et sa préparation physique et pourrait être présent pour le premier match officiel de la saison le 5 ou 6 août, à l’occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.

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