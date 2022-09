Commission de discipline : Tudor et Kimpembe suspendus

Comme chaque mercredi, la LFP a rendu son verdict concernant les sanctions prises après les nombreux rouges et jaunes de ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2. Le joueur de Reims Alexis Flips a écopé de deux matchs de suspension (dont un match avec sursis) après son exclusion de ce week-end. Presnel Kimpembe sera également suspendu. Non pas pour ses mots envers l'arbitre face à Brest, mais pour une accumulation de cartons jaunes. C'est également le cas de l'entraîneur de l'OM Igor Tudor.

Enfin en Ligue 2, après l'avalanche de rouges entre Metz et Guingamp, la LFP a été intransigeante. Jean Jacques Danley prend quatre matchs de suspension. Boubacar Kouyaté est lui suspendu trois matches. A noter que le PSG a aussi été sanctionné pour l'usage d’engins pyrotechniques lors du match face au FC Nantes.