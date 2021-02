Mercato PSG : Mauricio Pochettino voit Neymar et Mbappé rester

Cet été, le Paris Saint-Germain arrivera à un tournant dans son projet. En 2017, le club de la capitale avait misé pas moins de 400 M€ pour s’offrir la paire Neymar-Kylian Mbappé. Quatre ans plus tard, le Brésilien de 28 ans et le Français de 22 ans n’ont plus qu’un an de contrat. En clair, soit ils prolongent, soit ils devront être vendus. Mais aujourd’hui, Neymar semble le plus proche de prolonger, tandis que le natif de Bondy est en pleine réflexion. interrogé à ce sujet, Mauricio Pochettino se veut optimiste.

« Je crois que les deux vont rester, et vont rester beaucoup de temps au PSG, sourit l'Argentin. Et je n’ai aucun doute, je suis très optimiste, le club est en train de travailler pour réussir à les garder avec nous. (…) Ney et Kylian sont contents. Ils prennent du plaisir ici, et je crois aussi que le club travaille afin qu'ils restent », a-t-il déclaré sur RMC Sport.