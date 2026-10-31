Trophée Kopa : le top 3 de Karim Benzema avec Ayyoub Bouaddi et Lamine Yamal

Karim Benzema a, lui aussi, placé Lamine Yamal au sommet de son classement pour le Trophée Kopa 2026. Comme le révèle France Football dans le détail des votes, le Ballon d’Or 2022 a désigné l’attaquant du FC Barcelone comme son premier choix, devant Pau Cubarsí et Ayyoub Bouaddi. Un podium qui témoigne de la confiance accordée par l’ancien Madrilène à la nouvelle génération, avec deux jeunes talents du Barça et le milieu marocain parmi ses trois favoris.

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Le choix de Benzema s’est finalement révélé gagnant puisque Lamine Yamal a remporté le trophée pour la troisième année consécutive. L’Espagnol a devancé son coéquipier Pau Cubarsí et Warren Zaïre-Emery, tandis que Lennart Karl, Yan Diomandé, Ayyoub Bouaddi, Eli Junior Kroupi, Kerim Alajbegović, Ibrahim Maza et Johan Manzambi complétaient le classement. À 19 ans, le Barcelonais continue ainsi d’écrire l’histoire de cette récompense réservée aux joueurs de moins de 21 ans.