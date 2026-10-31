Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Trophée Kopa : le top 3 de Karim Benzema avec Ayyoub Bouaddi et Lamine Yamal

Par Allan Brevi
1 min.
Karim Benzema, vainqueur de la Ligue des Champions 2022 @Maxppp

Karim Benzema a, lui aussi, placé Lamine Yamal au sommet de son classement pour le Trophée Kopa 2026. Comme le révèle France Football dans le détail des votes, le Ballon d’Or 2022 a désigné l’attaquant du FC Barcelone comme son premier choix, devant Pau Cubarsí et Ayyoub Bouaddi. Un podium qui témoigne de la confiance accordée par l’ancien Madrilène à la nouvelle génération, avec deux jeunes talents du Barça et le milieu marocain parmi ses trois favoris.

La suite après cette publicité

Le choix de Benzema s’est finalement révélé gagnant puisque Lamine Yamal a remporté le trophée pour la troisième année consécutive. L’Espagnol a devancé son coéquipier Pau Cubarsí et Warren Zaïre-Emery, tandis que Lennart Karl, Yan Diomandé, Ayyoub Bouaddi, Eli Junior Kroupi, Kerim Alajbegović, Ibrahim Maza et Johan Manzambi complétaient le classement. À 19 ans, le Barcelonais continue ainsi d’écrire l’histoire de cette récompense réservée aux joueurs de moins de 21 ans.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liga
Man City
Barcelone
Lamine Yamal
Ayyoub Bouaddi
Karim Benzema
Pau Cubarsí

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liga Liga
Man City Logo Manchester City FC
Barcelone Logo Barcelone
Lamine Yamal Lamine Yamal
Ayyoub Bouaddi Ayyoub Bouaddi
Karim Benzema Karim Benzema
Pau Cubarsí Pau Cubarsí
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier