PSG : Fabian Ruiz rassure sur l’état physique du groupe

Après le large succès du PSG face au Slovan Bratislava (6-1), Fabian Ruiz a été interrogé sur l’état physique du groupe parisien. Le milieu espagnol, titulaire lors de cette démonstration européenne, s’est montré rassurant après un début de saison compliqué sur le plan comptable. Pour lui, le collectif commence progressivement à retrouver son meilleur niveau et cette entrée en matière réussie en Ligue des champions constitue un premier signal positif.

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« Je me sens bien. L’équipe se sent bien. On n’a pas commencé de la meilleure des manières le Championnat mais peu à peu, on va s’améliorer. Nous avons montré que nous avions à coeur de bien démarrer la Ligue des champions. On veut lutter contre de grosses équipes pour essayer de remporter la Ligue des champions trois fois de suite. Il faudra faire la même chose dimanche dans un match important. C’était un match très important pour nous, on savait qu’il nous fallait bien commencer la Ligue des champions. Une compétition très difficile. Devant notre public, on a fait un grand match tous ensemble. Je suis très content du match de ces trois points. C’est important pour la qualification»