Bayern-PSG : les prix des billets explosent pour le match retour

Il faudra certainement vendre un rein pour se rendre à l’Allianz Arena. Si le match aller entre le PSG et le Bayern Munich nous a offert un spectacle offensif (5-4), l’engouement des supporters est évidemment immense à l’approche du match retour, prévu mercredi à 21h00. Les quotas de billets classiques – dont environ 3 700 places réservées aux Parisiens dans le parcage visiteurs – ont été écoulés en un temps record. Sur le marché secondaire, les prix ont explosé et tout le monde se les arrachent. D’après L’Équipe, il est presque impossible de trouver des billets à moins de 1 400 euros, certains sont estimés à 8 000 euros.

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Pour rappel, après la défaite des Bavarois au Parc des Princes, Vincent Kompany avait lancé un appel aux supporters. « Ma seule demande est la suivante : si quelqu’un a acheté un billet et ne se sent pas bien le jour du match, qu’il le donne à quelqu’un prêt à tout donner. Nous voulons 75 000 personnes totalement engagées. Nous voulons absolument gagner, et pour cela, nous avons besoin du soutien des fans. Nous avons besoin de la force de l’Allianz Arena, c’est un lieu légendaire ». La manche retour est lancée et elle promet des merveilles.