Vidéo : les images du beau but d’Ivan Toney pour son retour avec Brentford

Il était attendu comme le Messie à Brentford. Écarté des terrains pendant huit mois par la fédération anglaise pour une affaire de paris sportifs, Ivan Toney était dans le onze des Bees ce samedi face à Nottingham Forest. Et comme souvent avec l’attaquant de 27 ans, on pouvait s’attendre à des buts et un joli spectacle.

Cette supposition s’est finalement confirmée au bout de 19 minutes de jeu. Alors que les siens étaient menés, le buteur a égalisé grâce à un superbe coup-franc. Prêt à quitter le club pour rejoindre une plus grosse écurie d’outre-Manche comme il l’avait confirmé il y a quelques jours, Toney a signé son retour à la compétition de la plus belle des manières.