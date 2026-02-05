Strasbourg - AS Monaco : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la fin des huitièmes de finale de la Coupe de France 2025/2026 avec un sacré choc entre le Racing Club de Strasbourg et l’AS Monaco. À domicile, les Alsaciens s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Mike Penders qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Guéla Doué, Lucas Høgsberg, Ismaël Doukouré et Abdoul Ouattara. Samir El Mourabet et Valentin Barco composent l’entrejeu avec Julio Enciso un cran plus haut. En pointe, Joaquin Panichelli est épaulé par Diego Moreira et Martial Godo.

De leur côté, les Asémistes s’articulent dans un 3-4-3 avec Philipp Köhn dans les cages derrière Jordan Teze, Denis Zakaria et Thilo Kehrer. Le milieu de terrain est assuré par Mamadou Coulibaly et Lamine Camara avec Vanderson et Caio Henrique comme pistons. Devant, Mika Biereth est soutenu par Maghnés Akliouche et Aleksandr Golovin.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg : Penders - Doué, Høgsberg, Doukouré, Ouattara - El Mourabet, Barco - Moreira, Enciso, Godo - Panichelli

AS Monaco : Köhn - Teze, Zakaria, Kehrer - Vanderson, Coulibaly, Camara, Henrique - Akliouche, Biereth, Golovin