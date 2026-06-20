Menu Rechercher
Commenter 15
Coupe du Monde

CdM 2026, Brésil : la belle émotion d’Endrick pour ses grands débuts

Par Allan Brevi
1 min.
Brésil 3-0 Haïti
winamax
1 1.10 N 11.5 2 18.0 bonus 100€

Attendu depuis plusieurs jours après avoir suivi l’intégralité du premier match contre le Maroc depuis le banc, Endrick a enfin effectué ses grands débuts en Coupe du Monde avec la Seleção lors du succès face à Haïti (3-0) cette nuit. Entré en jeu en seconde période, le jeune attaquant de 19 ans a même cru vivre une soirée parfaite lorsqu’il a trouvé le chemin des filets après un appel dans la profondeur. Malheureusement pour lui, son but a été annulé pour une position de hors-jeu de quelques centimètres. Malgré cette frustration, le Brésilien a montré beaucoup d’envie, multipliant les appels et les décrochages pour participer au jeu, dans une rencontre où il a également contribué à plusieurs situations dangereuses.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, le joueur formé à Palmeiras n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer cette première apparition dans la plus prestigieuse des compétitions. « Je suis très heureux et reconnaissant. Des choses extraordinaires se produisent dans ma vie. J’ai marqué un but qui a été refusé, j’ai aidé l’équipe à plusieurs postes. J’ai joué dans une Coupe du monde, j’ai réalisé mon rêve », a-t-il confié en zone mixte, avant d’ajouter : « faire mes débuts dans une Coupe du monde est quelque chose de merveilleux. Je continue simplement à remercier Dieu. » Une entrée encourageante pour le jeune talent brésilien, qui espère désormais connaître un rôle plus important lors de la suite du tournoi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (15)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Brésil
Endrick

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Brésil Flag Brésil
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier