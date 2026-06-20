CdM 2026, Brésil : la belle émotion d’Endrick pour ses grands débuts
Attendu depuis plusieurs jours après avoir suivi l’intégralité du premier match contre le Maroc depuis le banc, Endrick a enfin effectué ses grands débuts en Coupe du Monde avec la Seleção lors du succès face à Haïti (3-0) cette nuit. Entré en jeu en seconde période, le jeune attaquant de 19 ans a même cru vivre une soirée parfaite lorsqu’il a trouvé le chemin des filets après un appel dans la profondeur. Malheureusement pour lui, son but a été annulé pour une position de hors-jeu de quelques centimètres. Malgré cette frustration, le Brésilien a montré beaucoup d’envie, multipliant les appels et les décrochages pour participer au jeu, dans une rencontre où il a également contribué à plusieurs situations dangereuses.
Après la rencontre, le joueur formé à Palmeiras n’a pas caché son émotion au moment d’évoquer cette première apparition dans la plus prestigieuse des compétitions. « Je suis très heureux et reconnaissant. Des choses extraordinaires se produisent dans ma vie. J’ai marqué un but qui a été refusé, j’ai aidé l’équipe à plusieurs postes. J’ai joué dans une Coupe du monde, j’ai réalisé mon rêve », a-t-il confié en zone mixte, avant d’ajouter : « faire mes débuts dans une Coupe du monde est quelque chose de merveilleux. Je continue simplement à remercier Dieu. » Une entrée encourageante pour le jeune talent brésilien, qui espère désormais connaître un rôle plus important lors de la suite du tournoi.
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