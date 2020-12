Trophée des Champions : le choc PSG-OM fixé le 13 janvier à Lens !

Comme chaque année, et ce malgré une saison pour le moins compliquée à cause de l’épidémie de coronavirus, l’édition 2020/2021 du Trophée des Champions aura bien lieu et opposera sans surprise le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille le 13 janvier 2021. Les Marseillais ont terminé à la 2e place la saison dernière et profitent ainsi des deux titres du PSG pour faire partie de cette rencontre qui pourrait leur rapporter un trophée.

La Ligue de Football Professionnel indique également qu’en raison des conditions sanitaires, la rencontre ne pourra pas être jouée à l’étranger cette saison. Par conséquent, le Conseil d’Administration a tranché et a décidé d’organiser cette édition au Stade Bollaert-Delelis de Lens. L’occasion pour les deux formations ennemies de se retrouver après la victoire marseillaise au Parc des Princes en septembre dernier.