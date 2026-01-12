OL : les débuts d’Endrick font déjà beaucoup parler

Hier soir, le Real Madrid s’est incliné en finale de la Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Pendant ce temps-là, dans le nord de la France, Endrick (19 ans) faisait ses premiers pas officiels sous le maillot de l’Olympique Lyonnais qu’il a rejoint en prêt sec cet hiver. Titulaire, le Brésilien était forcément très attendu. Et il n’a pas déçu. Aligné sur l’aile droite, l’attaquant s’est offert le but de la victoire et de la qualification en Coupe de France face au LOSC (2-1). Après la rencontre, le joueur qui appartient aux Merengues n’a pas caché sa joie. «Je suis très heureux, c’était mon premier match. Le plus important était cette qualification. C’était un match difficile, on savait que c’était un adversaire coriace. Je remercie Dieu pour les opportunités d’avoir pu marquer. Je suis très heureux d’être de retour sur le terrain et de retrouver le sourire. C’est très bien, bien mieux que ce que j’imaginais.»

Une première gagnante

Son entraîneur, Paulo Fonseca, a été conquis par son baptême du feu. «Endrick a marqué, c’est très bien. Nous ne devons pas oublier qu’il n’a pas beaucoup joué cette saison, donc sa prestation est très positive ce soir. Il s’adapte à notre jeu, à nos intentions, il s’est procuré des occasions, il a marqué et il a travaillé pour l’équipe. C’est un joueur qui a beaucoup de qualités et nous allons travailler pour le faire progresser.» Il n’y a pas qu’à Lyon qu’on a été séduit par Endrick. En effet, la presse est également emballée. «Endrick réussit son coup», titre L’Equipe, qui lui a donné la note de 7 pour l’ensemble de son œuvre. De son côté, Le Progrès lui a donné un 8 avant d’indiquer qu’«Endrick a déjà frappé » avec l’OL. A l’étranger, la première apparition de l’international auriverde sous le maillot frappé du lion fait aussi parler.

C’est le cas au Brésil, son pays natal. «Endrick marque et Lyon bat Lille en Coupe de France. Le Brésilien a eu besoin de 42 minutes pour marquer son premier but», a écrit Lancenet. En Espagne aussi, on suit de très près ses performances. «Superdebut d’Endrick», a titré le média madrilène AS qui a ajouté ensuite : «le Brésilien fait ses débuts en marquant un but à Lille sous le maillot lyonnais (…) Le but d’Endrick, lors de sa première titularisation avec l’Olympique Lyonnais, s’est avéré décisif pour qualifier l’équipe de Paulo Fonseca pour les huitièmes de finale de la Coupe de France grâce à une victoire 2-1 à Lille. Le joueur prêté par le Real Madrid n’a eu besoin que de 42 minutes pour ouvrir son compteur en France et démontrer qu’il est arrivé dans le football français promis à un brillant avenir. Les débuts de l’attaquant étaient l’événement le plus attendu de la semaine. Il a été un véritable poison pour la défense lilloise.»

Madrid le surveille de près

AS poursuit : «Lyon n’aurait jamais osé espérer recruter un joueur de sa qualité cet été, mais les circonstances et son temps de jeu limité au Real Madrid l’ont rendu possible. Et Endrick a pleinement répondu aux attentes suscitées en France, où il a été accueilli comme une star. Lille égalisa grâce à Ngoy, mais leur première mi-temps fut à oublier. Dominés et en manque d’inspiration, ils n’étaient qu’une illusion. Endrick sentait le sang. Il pouvait rater une occasion, mais il était redoutable sur la seconde. Il pressentait qu’un centre de Merah lui trouverait sa place. Et c’est ce qui se produisit. Avec le sang-froid d’un vétéran, comme s’il jouait au football depuis dix ans, il glissa le ballon au fond des filets et signa des débuts spectaculaires en France. C’est précisément pour cela que Lyon l’a recruté.»

Marca est aussi charmé. «Endrick est arrivé à Lyon tel un lion en cage, déterminé à décrocher une place dans l’équipe pour la Coupe du Monde. Mais après avoir été écarté du groupe contre Monaco le week-end dernier, Fonseca l’a libéré en le titularisant… et il a inscrit le but de la victoire contre Lille (1-2), qualifiant ainsi son équipe pour les huitièmes de finale de la Coupe de France (…) Le stade Pierre-Mauroy a réservé un accueil triomphal à Paulo Fonseca. Cependant, c’est la présence d’Endrick qui a volé la vedette… même si son positionnement sur l’aile droite a surpris. Sulc évoluait en faux attaquant et Afonso Moreira à gauche. Endrick n’a pas tardé à se créer sa première occasion. Il a reçu le ballon près de la ligne de touche droite, a repiqué dans l’axe et a décoché une frappe puissante à l’entrée de la surface.»

Espagne est sous son charme

Marca ajoute : «Bodart a effleuré le ballon du bout des doigts… mais il a eu de la chance, car le tir du Brésilien s’est écrasé sur le poteau. Malgré un jeu parfois individualiste, la volonté d’Endrick d’impressionner les supporters lyonnais était palpable. À la 13e minute, il tenta d’ailleurs sa chance une nouvelle fois d’une frappe du bout du pied à l’intérieur de la surface, démontrant ainsi la variété de ses options de finition (…) Lyon a ensuite perdu son élan. Mais, juste avant la mi-temps, Endrick a laissé éclater sa première joie sous les couleurs des Gones. Afonso Moreira, sur l’aile gauche, a centré dévié par Tolisso au point de penalty, et le joueur du Real Madrid a repris de volée au second poteau pour marquer. Endrick a continué d’impressionner en début de seconde période, frustrant les joueurs lillois. Cependant, voyant qu’il subissait des fautes répétées, Paulo Fonseca l’a remplacé à une vingtaine de minutes de la fin, afin de le préserver (…) Lyon n’eut pas à le regretter, pas plus qu’Endrick, auteur de débuts mémorables.»

En Catalogne, on est aussi impressionné par le match d’Endrick, à l’image de Sport. «Endrick crée la surprise en France en marquant dès son premier match (…) Pour son premier match avec les Gones, Endrick n’a pas tardé à se faire remarquer. Titulaire dès sa première apparition sous le numéro 9, il a ouvert le score avant la mi-temps lors de la rencontre de Coupe de France face à Lille au stade Pierre-Mauroy. Suite à un centre et une mauvaise déviation de Benjamin André, il s’est retrouvé au second poteau et a conclu d’une frappe instantanée dans le petit filet, inscrivant ainsi son premier but en France. Auparavant, à la 4e minute, l’ailier avait décoché une puissante frappe du gauche à l’entrée de la surface, incontrôlable pour le gardien lillois Arnaud Bodart, qui a heurté le poteau.» Bref, sa première a convaincu pas mal de monde. Il lui reste à poursuivre sur cette voie pour mettre Carlo Ancelotti (Brésil) et Xabi Alonso définitivement dans sa poche.