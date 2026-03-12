Menu Rechercher
Ligue des Champions

Chelsea : Wesley Fofana a été choqué par l’attaque du PSG

PSG 5-2 Chelsea

En zone mixte, Wesley Fofana est revenu sur la lourde défaite de Chelsea en Ligue des Champions contre le PSG (5-2) au Parc des Princes, pointant la qualité exceptionnelle de l’attaque parisienne. Le défenseur français a reconnu la supériorité de ses adversaires et la difficulté physique à contenir le pressing permanent des Parisiens : « Ce n’est pas nouveau. Je pense que tout le monde le sait. L’année dernière, ils sont champions d’Europe, ce n’est pas pour rien. Ils ont un Ballon d’or, ils ont Ousmane (Dembélé), qui est parmi les meilleurs joueurs du monde, même actuellement, même s’il revient de blessure. Donc oui, c’est sûr, ce sont des grands joueurs, ils n’ont que des grands joueurs. »

Il a également souligné l’impact décisif de l’entrée de Khvicha Kvaratskhelia dans la rencontre, qui a scellé la victoire du PSG en inscrivant deux buts : « Et on l’a vu, ils font rentrer un autre grand joueur (Kvaratskhelia). Il nous fait mal, il met deux buts. C’était un moment compliqué ? Physiquement, on était dans le dur parce qu’on a beaucoup pressé, on a essayé de faire homme pour homme sur tout le match, mais c’est une grande équipe. Ce soir, ils l’ont montré, donc chapeau à eux». Le PSG, malgré des moments plus bas cette saison, continue d’effrayer toute l’Europe. Et on peut dire que c’est l’objectif principal d’un tenant du titre. Les concurrents sont prévenus.

