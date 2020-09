Villarreal recrute Pervis Estupiñan

Il faisait partie des joueurs les plus convoités du Continent, et encore plus en Espagne, où il sort d'une saison brillante en prêt avec Osasuna. L'international équatorien est officiellement nouveau joueur de Villarreal. Le sous-marin jaune a dépensé environ 16 millions d'euros pour recruter le latéral gauche qui appartenait jusqu'ici à Watford.

Du haut de ses 22 ans, il vient remplacer Alberto Moreno, gravement blessé au genou. Une nouvelle recrue de taille pour l'équipe d'Unai Emery, après Dani Parejo, Francis Coquelin, Geronimo Rulli et Takefusa Kubo...