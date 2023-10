EdF : Kylian Mbappé absent à l’entraînement ce dimanche

La suite après cette publicité

Deux jours après avoir battu les Pays-Bas à Amsterdam (1-2) et décrocher sa qualification pour l’Euro 2024 en Allemagne, l’équipe de France s’apprête à recevoir l’Ecosse ce mardi (21h00), à Lille, cette fois dans le cadre d’une simple rencontre amicale.

Auteur d’un doublé vendredi avec les Bleus, Kylian Mbappé n’a justement pas participé à la séance d’entraînement de ce dimanche, révèle RMC. L’attaquant du PSG était en claquettes et était le seul absent. Aucun raison n’a filtré et rien n’indique non plus qu’il ne sera pas présent mardi.