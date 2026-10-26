Ligue 1 : trois nouveaux matchs pourraient être reportés

Le climat en France reste étroitement lié aux soubresauts des mobilisations sociales. Après deux week-ends animés, on peut s’attendre à de nouvelles actions pour la fin de cette semaine. Cela avait eu des conséquences pour le football français avec trois matchs avaient dû être reportés, dont deux en Ligue 1. Initialement prévu le dimanche 25 octobre à 20h45, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais aura lieu ce lundi soir à 20h30. Le match entre Toulouse et Troyes qui aurait dû avoir lieu le samedi 24 octobre à 17h15 a eu lieu le lendemain à la même heure. En Ligue 2, c’est Montpellier-Red Star qui aurait dû avoir lieu samedi à 14h et qui se déroulera ce lundi soir à 20h45.

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Le contexte social étant toujours aussi tendu en France, on s’attend à un nouveau week-end de contestation et à des mouvements de protestation qui vont occuper les forces de l’ordre. Les clubs français s’attendent à de nouveaux reports et cela pourrait vite se confirmer. Selon les informations de Ouest France, le derby breton entre le FC Lorient et le Stade Brestois est concerné. Programmé ce samedi 31 octobre à 20h45, ce match est classé à risques par les autorités et cela inquiète en haut lieu compte tenu de la rivalité entre les deux équipes. Du côté de Lorient, une nouvelle manifestation est prévue ce samedi à partir de 14h du côté de Lorient. Cela s’ajoute au fait que le 31 octobre est la journée d’Halloween. Une journée de travail bien chargée pour les forces de l’ordre qui a poussé la LFP à accepter le report demandé par les autorités. «À la demande de la Préfecture du Morbihan, la rencontre FC Lorient – Stade Brestois 29, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmée le samedi 31 octobre à 20h45, est décalée au lundi 2 novembre à 20h45 sur Ligue 1+».

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FC Lorient – Stade Brestois 29 décalé au lundi 2 novembre à 20h45. À la demande de la Préfecture du Morbihan, la rencontre FC Lorient – Stade Brestois 29, comptant pour la 9ème journée de Ligue 1 McDonald’s et initialement programmée le samedi 31 octobre à 20h45, est décalée au lundi 2 novembre à 20h45 sur Ligue 1+. — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) October 26, 2026

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Rennes aussi impacté en Coupe d’Europe

Face à cela, la sous-préfecture de Lorient a demandé le report de la rencontre. « Le match pourrait être reporté au lendemain, dimanche 1er novembre, voire le surlendemain, comme à toute autre date décrétée par la Ligue », a annoncé une personne proche du dispositif au quotidien régional. Des propos qui ne laissent que très peu de doutes sur un report de cette rencontre. Et celle-ci ne devrait pas être la seule. Deux autres rencontres prévues ce samedi 31 octobre pourraient être reportées à une autre date. Si rien n’est pour le moment sorti sur le match Troyes - Le Mans, la confrontation entre l’Olympique Lyonnais et le SCO Angers pourrait être concernée.

Comme le rapporte RMC Sport, la capitale des Gaules a connu de fortes mobilisations sur les deux derniers week-ends et cela pourrait impacter la tenue de la rencontre. Pour le match entre Nice et le Stade Rennais qui est prévu pour 17h15, cela pourrait aussi bouger. La préfecture des Alpes-Maritimes pousserait pour décaler le match soit au vendredi 30 octobre soit au dimanche 1er novembre, mais cela pourrait être lié à un autre match. Rennes pourrait être concerné pour un report de sa rencontre de Ligue Europa contre l’Olympiakos prévue jeudi 5 novembre à 18h45 au mercredi 4 novembre. Un bouleversement dans la planification des deux rencontres devrait être lié. Nul doute que le programme de ce week-end risque de connaître de nouvelles modifications.