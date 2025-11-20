La vidéo drôle de Kylian Mbappé à Dubai

Kylian Mbappé (26 ans) fait polémique depuis quelques jours. En effet, le Français a voyagé à Dubai après avoir quitté le rassemblement de l’équipe de France en raison d’une blessure. Il a passé du bon temps, lui qui a été aperçu à l’Atlantis Hôtel ou en train de jouer au padel.

Ce jeudi, une vidéo de l’attaquant a fuité sur les réseaux sociaux et a été partagé par AS. On y voit un enfant arrêter KM10 et lui dire : « s’il vous plaît, Mbappé. Tu es meilleur que Lamine Yamal ». Tout sourire, le capitaine des Bleus en a bien rigolé, tout comme les gens autour de lui.