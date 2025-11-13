Naples : Antonio Conte s’offre des vacances polémiques

Antonio Conte a quitté Naples pour Turin, dans le but d’y effectuer quelques jours de repos. Un congé de 3 jours, prévu de longue date avec le club, mais qui suscite des discussions après la défaite contre Bologne (2-0) et son coup de colère dans le vestiaire. Le président Aurelio De Laurentiis a d’ailleurs dû intervenir publiquement pour calmer les rumeurs de démission. En attendant son retour prévu le 17 novembre, son adjoint Cristian Stellini dirige les séances d’entraînement à Castel Volturno. L’entraîneur napolitain tente de se ressourcer auprès de sa famille afin d’évacuer la frustration d’un début de saison assez mitigé : Naples est 4e de Serie A.

La suite après cette publicité

À son retour, Conte aura une mission claire : relancer la dynamique d’un groupe en manque de confiance. Le calendrier s’annonce redoutable, avec des affiches contre l’Atalanta, la Roma et la Juventus, sans oublier Qarabag et Benfica en Ligue des Champions, ni Cagliari en Coupe d’Italie. Soutenu par sa direction, le technicien italien de 56 ans devra remobiliser ses troupes et retrouver cette intensité collective qui avait fait la force des Napolitains la saison passée.