Dimitri Payet se verrait bien entraîner l’OM

Dimitri Payet entraîneur, probablement, mais pas pour tout de suite. Dans un entretien accordé à France Football ce samedi, l’international français a évoqué son avenir dans le football. S’il assure vouloir s’éclater pour sa dernière saison sous les couleurs de l’OM (il sera en fin de contrat en 2024 et n’a pour le moment pas prolongé), le milieu offensif de 36 ans ne réfute pas l’idée de diriger le club phocéen dans le futur.

«Entraîneur, oui, certainement un jour. Mais où ? Est-ce que je pourrais entraîner un autre club que l’OM ? Oui et non, tempère l’ancien joueur de West Ham. Je suis passé par des clubs mythiques, Saint-Étienne, Nantes, Lille. Mais, entraîner une autre équipe et venir au Vélodrome, ça me semble bizarre aujourd’hui quand j’y pense. Vous voulez savoir si je vais prendre la suite après Tudor (sourires) ? Je n’ai pas peur de me lancer, au contraire, j’aime les challenges excitants. Demain, on me dit : 'Tu reprends l’OM’. Je dis oui direct ! Après, j’adore aussi voir mon fils jouer (en U10 avec l’OM) et ça ne me déplairait pas d’entraîner des jeunes avec l’idée de les faire progresser, sans pression.»

