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Le Real Madrid va toucher une somme totalement inattendue

Par Allan Brevi
1 min.
Florentino Pérez @Maxppp

Le Real Madrid pourrait bénéficier d’une rentrée d’argent inattendue lors de ce mercato estival grâce à la situation de Mario Gila. Le défenseur central de 25 ans, actuellement à la Lazio, est en effet tout proche de rejoindre Naples, selon la presse italienne. Estimé autour de 15 millions d’euros, voire davantage en fonction des bonus, le transfert pourrait directement profiter aux Merengues, qui avaient conservé 50 % des droits sur une future revente lors de son départ vers Rome en 2022.

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Dans ce contexte, le club madrilène suit de près l’évolution du dossier, puisqu’il pourrait récupérer une somme non négligeable sans intervention directe sur l’opération. En cas de départ confirmé vers le Napoli, le Real empocherait donc la moitié du montant du transfert, conformément à l’accord négocié lors de la vente initiale. Bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui souhaite encore se renforcer cet été après les arrivées actées de Konaté, Bernardo Silva ou encore Marc Cucurella.

Pub. le - MAJ le
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