Liga : un Raphinha étincelant porte le Barça face à Séville

Leader avec un sans-faute de 18 points en six journées, le FC Barcelone arrivait au Ramón Sánchez-Pizjuán pour passer un premier véritable test cette saison. Cinquième au coup d’envoi et battu une seule fois, Séville avait des arguments à faire valoir face à des Catalans privés de leur gardien titulaire Garcia et qui lançaient Dominik Livakovic pour la première fois. Le Barça mettait immédiatement le pied sur le ballon et Lamine Yamal obligeait Vlachodimos à réaliser une superbe parade sur une frappe enroulée qui terminait sur le poteau (8e). Mais le pressing sévillan perturbait considérablement les hommes de Hansi Flick. Après une récupération haute sur une touche barcelonaise, Félix Correia centrait fort au premier poteau pour Youssouf Fofana, qui devançait deux défenseurs et ouvrait le score (1-0, 18e). L’avantage ne durait que trois minutes. Christensen cassait deux lignes d’une superbe passe pour trouver Raphinha, qui éliminait son défenseur avant d’ajuster Vlachodimos du plat du pied (1-1, 21e).

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Le Barça avait beau monopoliser davantage le ballon, Séville parvenait à lui imposer un combat inhabituel. Très agressifs à la récupération et capables de se projeter rapidement, les Andalous gênaient notamment les associations entre Yamal, Raphinha et Gordon. Livakovic devait intervenir sur coup de pied arrêté (27e), tandis que les Catalans répondaient par quelques accélérations de Yamal sans parvenir à déséquilibrer durablement le bloc adverse. Félix Correia avait même une dernière opportunité de redonner l’avantage aux siens dans le temps additionnel, mais manquait de lucidité dans la surface. Au terme d’une première période particulièrement rythmée, le Barça regagnait ainsi les vestiaires sans mener au score pour la première fois de la saison (1-1).

Yamal régale, Raphinha fait exploser Séville

La physionomie changeait totalement après la pause. Barcelone revenait avec beaucoup plus de maîtrise et ne mettait que six minutes pour prendre les commandes. Après une mauvaise relance sévillane, Lamine Yamal récupérait le ballon à l’entrée de la surface, éliminait trois adversaires et centrait pour Raphinha, qui devançait son défenseur pour inscrire son deuxième but (1-2, 51e). Séville pouvait toutefois nourrir quelques regrets lorsque l’arbitre interrompait une action alors que Félix Correia allait se présenter face à Livakovic (56e), afin de revenir auprès d’Andreas Christensen, resté au sol et finalement remplacé par Gerard Martín. Barcelone continuait ensuite de pousser. Une frappe contrée de Rodri en corner (64e), avant que Raphinha ne touche lui aussi le montant sur un corner rentrant.

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Les efforts consentis par Séville en première période finissaient par se payer. Les espaces apparaissaient, le pressing perdait en intensité et Barcelone pouvait enfin installer complètement son jeu. Yamal en profitait pour glisser un superbe ballon dans l’intervalle à Raphinha, qui piquait sa frappe devant Vlachodimos pour compléter son triplé (1-3). Gordon manquait ensuite deux opportunités d’alourdir le score, avant que le gardien sévillan ne sorte une superbe parade sur un coup franc de Dani Olmo (88e). Avec 77 % de possession après la pause, le Barça aura progressivement étouffé une équipe andalouse limitée à deux tentatives en seconde période. Raphinha prend la tête du classement des buteurs avec 12 réalisations, tandis que Yamal compte désormais quatre passes décisives. Toujours invaincus, les Catalans conservent donc leur fauteuil de leader avant la trêve internationale et recevront Getafe le 10 octobre. Séville reste cinquième avant son déplacement à Levante deux jours plus tard.